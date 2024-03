El ple del Congrés aprova la llei d'amnistia amb majoria absoluta i la remet al Senat

MADRID, 14 març (EUROPA PRESS) -

El ple del Congrés ha aprovat aquest dijous per majoria absoluta la proposició de llei d'amnistia que el PSOE va pactar amb els independentistes catalans per a la investidura de Pedro Sánchez. El text ha estat remès al Senat per seguir la tramitació.

Hi ha hagut dues votacions, una electrònica per aprovar el dictamen i una segona, en la qual es requeria un mínim de 176 vots atès que és una llei de rang orgànic. A petició del PP, aquesta votació clau ha estat pública i per crida, amb els diputats posant-se drets i cridant el seu vot de viva veu.

Però en totes dues votacions el resultat ha estat el mateix, sense que hi hagués sorpreses: 178 vots a favor del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, el PNB, Podem, el BNG i el diputat José Luis Ábalos, i 172 en contra del PP, Vox, Coalició Canària i UPN.