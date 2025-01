El ple de Barcelona dona llum verda al pla per a un nou traçat del tramvia a la plaça Glòries

BARCELONA 31 gen. (EUROPA PRESS) -

El ple del mes de gener de l'Ajuntament de Barcelona ha donat llum verda aquest divendres a l'aprovació d'una nova proposta en el conveni amb l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) que planteja l'execució de les obres per a la urbanització del tramvia entre Gran Via i la plaça Glòries amb la rambla del Poblenou, que comportarà un nou traçat i un canvi de recorregut pel carrer Granada.

Després de superar el primer tràmit en la Comissió d'Urbanisme dimarts de la setmana passada, aquest divendres ha tirat endavant gràcies als vots a favor del govern municipal (PSC) i BComú, l'abstenció d'ERC i el PP, i el 'no' de Junts per Barcelona i Vox.

La primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que aquest nou projecte permetrà als vianants accedir de la Diagonal a la plaça, facilitarà el trànsit d'autobusos al carrer Badajoz i s'afrontarà millor l'increment del nombre de cirulacions quan s'unifiqui el Trambaix i el Trambesòs: "És un pas necessari que no podem endarrerir més", ha dit.

El regidor de BComú, Guille López, ha considerat que aquesta nova disposició beneficiarà les formes de mobilitat en l'entorn del complex per acollir més demanda en el futur, i per part d'ERC, Rosa Suriñach ha lamentat no tenir "gaire clar" el contingut del projecte, i ha instat a enllestir tan aviat com sigui possible l'entorn de les Glòries.

De Junts per Barcelona, la regidora Francina Vila ha qualificat de "nyap" el projecte tramviari de l'Ajuntament; el portaveu del PP, Juan Milián, ha plantejat que el tramvia requereix una infraestructura costosa i invasiva, i finalment, el portaveu de Vox, Liberto Senderos, ha afirmat que aquesta obra empitjorarà la circulació de la zona.