Playà (Rodalies) atribueix als maquinistes l'aturada a Rodalies: S'està "davant d'un conflicte laboral"

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, ha explicat que el servei ferroviari no funciona aquest dimecres perquè aquesta matinada Rodalies ha rebut una carta del sindicat majoritari de maquinistes en el qual informaven que no podien assegurar que els trens sortissin al matí i ha sostingut que s'està "davant d'un conflicte laboral".
"No estem davant d'un problema de seguretat a la infraestructura, no estem davant d'un problema a la infraestructura, perquè ahir els trens van circular de forma segura", ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Ha informat que a l'R1 no circula cap tren i a les altres línies "van circulant de forma progressiva tota la circulació dels trens que teníem programada per avui".