Playà (Rodalies) assegura que els serveis mínims de la vaga funcionen amb "relativa" normalitat

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, ha assegurat que els serveis mínims de la vaga d'aquest dijous convocada per part del sindicat de maquinistes Semaf funcionen amb "relativa pràctica normalitat".
Preguntat per si és segur el servei, Playà ho ha afirmat, ha garantit l'absoluta seguretat en les vies per part de Rodalies com de l'administrador de la infraestructura i ha expressat que en el servei català surten diàriament "més de mil" circulacions, ha informat en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Ha subratllat que han hagut negociacions i reunions entre l'empresa i el sindicat de maquinistes per evitar la vaga d'aquesta jornada, però que no s'ha assolit un acord.