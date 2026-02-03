Playà (Rodalies) afirma que treballarà amb Renfe i Adif per donar un servei "segur i fiable"

BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -
El nou director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, ha afirmat que treballarà conjuntament amb Renfe i Adif per analitzar la situació actual de la xarxa ferroviària i veure les possibles millores per augmentar la seguretat, fiabilitat i disponibilitat del servei de Rodalies.
Ho ha dit aquest matí en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, la primera des que dilluns passat va ser nomenat com a nou director de Rodalies de Catalunya, un càrrec que compatibilitzarà amb la seva designació com a conseller delegat de l'empresa mixta de Rodalies: "Tinc l'encàrrec de la consellera i el Departament per millorar el servei", ha explicat.
Playà ha apostat per fixar-se en el funcionament d'altres sistemes ferroviaris de Catalunya, com el Metro de Barcelona o Ferrocarrils, per tal de millorar el manteniment de la xarxa.
"Hem de treballar en el manteniment, que és fonamental, anar cap a un de més predictiu i preventiu per intentar actuar abans que passin les coses", ha afegit el nou director, cosa que ha exemplificat amb un programa de la xarxa de metro de Barcelona, on fins ara assumia el càrrec de director, i que va aconseguir reduir les incidències en un 30%.
L'atenció als usuaris i l'adaptació al territori són els altres dos punts clau esmentats per Playà com a prioritaris, a més de tornar a guanyar la confiança dels usuaris, una fita que, ha dit, s'assolirà "un cop el sistema funcioni amb totes les garanties i la màxima qualitat".