La plataforma Waiis adquireix la 'startup' de mobilitat corporativa SharetoGo

BARCELONA 21 ago. (EUROPA PRESS) -
La plataforma de mobilitat compartida Waiis ha adquirit la 'startup' especialitzada en solucions de mobilitat per a empreses SharetoGo, informa en un comunicat aquest divendres, per una quantitat que no ha estat revelada.
La integració permetrà a la plataforma accelerar el desenvolupament de solucions per al mercat empresarial i incorporar talent, ja que com a part de l'operació el fundador i ceo de SharetoGo, Mario Levy, s'incorpora a Waiis al capdavant de la divisió de mobilitat corporativa.
El ceo de Waiis, Paulo Gómez, ha valorat que la incorporació de Levy permetrà a la plataforma accelerar en una línia estratègica que serà "clau" per al creixement dels propers anys.
"No adquirim únicament una companyia; incorporem coneixement, experiència i una visió compartida sobre com ha d'evolucionar la mobilitat dins de les empreses", ha afegit.
Des de Waiis, l'empresa també ha defensat que l'operació es produeix en un moment en el qual la mobilitat en el treball ocupa un lloc estratègic dins de les empreses, marcat pels requisits de la nova llei de Mobilitat sostenible.