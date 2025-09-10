Plataforma per la Llengua recorrerà la sentència del TSJ de Catalunya que anul·la part del decret lingüístic

Considera que dificultarà que els centres puguin garantir un equilibri lingüístic
BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -
Plataforma per la Llengua ha anunciat que recorrerà la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que anul·la diversos articles del Decret de règim lingüístic educatiu no universitari de la Generalitat en estimar parcialment un recurs de l'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB).
Així ho ha anunciat l'entitat en una roda de premsa conjunta amb l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), l'Associació de Juristes per la República i l'Associació d'Advocats Osona en Defensa dels Drets Humans, entitats que fa ara un any van recórrer la suspensió cautelar d'aquest decret a petició de l'AEB.
Plataforma per la Llengua, com a part en aquest procediment, considera que la fallada del TSJC és "un nou atac contra el català".
La seva vice-presidenta, Mireia Plana, ha manifestat que el català i el castellà no estan en igualtat pel que fa a l'ús social, i que això fa necessari que hagi d'haver-hi un reforç per al català.
Considera que "amb sentències com aquesta es vulneren els drets dels catalanoparlants i es trenca el consens de Catalunya quant al català com a llengua de cohesió social", la qual cosa ha qualificat d'irresponsabilitat enorme.
Des de l'entitat sostenen que la fallada dificultarà que els centres educatius puguin millorar les eines per garantir un equilibri lingüístic, tenint en compte la realitat sociolingüística de l'entorn i, en últim terme, que els alumnes acabin l'educació bàsica amb domini del català.
"OMPLE DE CONTRADICCIONS"
La directora de Plataforma per la Llengua, l'advocada Rut Carandell, ha qualificat la sentència de "poc motivada jurídicament, precària, defectuosa tècnicament i plena de contradiccions", i ha assegurat que se sustenta sobre marcs normatius que ja no estan vigents, per la qual cosa l'entitat està disposada a acudir fins a la justícia europea.
L'advocat de l'ANC, Josep Cruanyes, ha assenyalat que el tribunal també ignora la Llei de Memòria Democràtica, que en el seu article 3 declara "víctima de la repressió franquista" a la comunitat lingüística de Catalunya, i que anul·la parcialment un decret que tenia una finalitat reparadora, en les seves paraules.
"DESOBEDIÈNCIA INSTITUCIONAL"
En un comunicat consultat per Europa Press, l'ANC ha subratllat que el TSJC "ha tornat a atacar la llengua catalana a l'escola i a vulnerar els drets lingüístics" i que es tracta d'un nou pas en l'ofensiva judicial de l'Estat espanyol per desmantellar l'escola catalana, textualment.
Per això, insten al Govern i al Parlament de Catalunya al fet que no l'acatin la fallada i al fet que plantin cara al TSJC amb "desobediència institucional".