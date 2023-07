Plataforma per la Llengua demana per carta a Sánchez que sol·liciti que el català sigui oficial a la UE

BARCELONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha enviat una carta al president del Govern central, Pedro Sánchez, per demanar-li que sol·liciti el reconeixement del català com a llengua oficial de la UE, aprofitant que la presidència rotatòria europea recau en Espanya des de l'1 de juliol.

En la carta, Escuder assenyala que, fins a les eleccions generals del 23 de juliol, hi ha previstes cinc reunions en el marc de la presidència de la UE, que "constitueixen cinc oportunitats" per plantejar l'oficialitat del català.

El president de l'entitat destaca que el discurs del Govern central dels darrers anys ha apostat per una "agenda del retrobament amb Catalunya i la defensa de la diversitat lingüística i cultural", la qual cosa concorda amb sol·licitar l'oficialitat del català, segons Escuder.

"No reconèixer ara el català com a llengua oficial de la UE deixa en dubte el projecte que tant heu estat explicant que teníeu per a Catalunya durant els darrers anys", ha afegit el president de l'entitat.

Ha destacat que llengües amb menys parlants que el català són oficials a la UE: "Per què no defenseu amb el mateix afany que Irlanda o Malta que les llengües que conformen el patrimoni lingüístic de l'Estat comptin amb la mateixa protecció que les altres llengües oficials de la UE?", pregunta a Sánchez.