Plataforma per la Llengua demana que l'oficialitat del català a la UE es voti el 24 d'octubre

PLATAFORMA PER LA LLENGUA

BARCELONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -

Plataforma per la Llengua ha demanat al Govern central que la votació sobre l'oficialitat del català, el basc i el gallec a la Unió Europea (UE) sigui el 24 d'octubre, en la pròxima reunió del Consell d'Afers Generals de la UE.

En un comunicat aquest dimarts, l'entitat ha considerat que l'Estat té "prou capacitat per proporcionar la informació que requereixen les delegacions" abans de la reunió del dia 24, després que els països de la UE han ajornat prendre una decisió sobre oficialitzar l'ús del català, el gallec i el basc fins que no hi hagi un dictamen jurídic del Consell de la Unió sobre les conseqüències de la mesura.

La directora de Plataforma per la Llengua, Rut Carandell, i el responsable de la campanya per l'oficialitat del català a la UE, Pol Cruz-Corominas, han defensat aquest dimarts que "Espanya ha d'esvair els dubtes, sobretot de tipus polític i legal, i té les bases per fer-ho", informa el mateix comunicat.

L'entitat ha explicat que "continuarà treballant per oferir arguments a favor de l'oficialitat de tipus jurídic i de tipus polític" com ha assegurat que ja ha fet amb vídeos en anglès i en català i amb els arguments polítics que han exposat els seus interlocutors a escala internacional.

CAMPANYA PERQUÈ ELS ESTATS HI VOTIN A FAVOR

L'entitat ha assegurat que continuarà amb la seva campanya internacional 'Say Yes', tot i que considera que ja ha aconseguit part del seu objectiu que era "fer percebre als estats membres que el seu vot sobre l'oficialitat seria observat per milions d'europeus".

"Valorem positivament com una mostra que la campanya ha tingut el seu èxit que el primer ministre finlandès hagi comparegut en català per donar explicacions", ha sostingut Cruz-Corominas, després que el ministre d'Afers Europeus de Finlàndia, Anders Adlercreutz, ha explicat en català que és, a parer seu, massa aviat per prendre una decisió.

Plataforma per la Llengua "continuarà pressionant els actors implicats perquè tots els estats hi votin a favor", ha conclòs l'entitat.