Plataforma per la Llengua demana "intensificar" la diplomàcia perquè el català sigui oficial a la UE

BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -

Plataforma per la Llengua ha demanat al Govern central que "intensifiqui les gestions diplomàtiques" després de retirar aquest dimarts la votació sobre l'oficialitat del català, el gallec i el basc a les institucions europees en el Consell d'Afers Generals de la UE.

En un comunicat, l'organització ha sostingut que el Govern central "té capacitat per convèncer els estats que encara expressen dubtes", i ha valorat positivament el canvi d'actitud, a parer seu, d'alguns estats a favor de l'oficialitat.

Plataforma per la Llengua considera que hi ha "un abans i un després en l'actitud del PP i que, si no rectifica, fa que se situï en una posició clarament contrària a la llengua catalana".