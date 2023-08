Plataforma per la Llengua demana al Govern central publicar el memoràndum del català que enviarà a la UE

PLATAFORMA PER LA LLENGUA - Archivo

BARCELONA, 20 ago. (EUROPA PRESS) -

Plataforma per la Llengua ha demanat al Govern central que faci públic el memoràndum que presentarà el Consell de la Unió Europea (UE) per "confirmar que sol·licitarà de manera específica" la incorporació del català al llistat de llengües de l'article 1 del Reglament, que estableix quines són les llengües oficials i de treball de la UE.

L'entitat ha celebrat la primera carta que el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, ha enviat a la UE, però ha valorat "que és només el primer pas d'un recorregut que encara presenta incògnites", informa en un comunicat aquest diumenge.

Ha avisat que el 2004 l'expresident del Govern central, José Luis Rodríguez Zapatero, va sol·licitar un estatus per al català "a mig camí entre l'oficialitat i el no reconeixement" mitjançant una regulació del mateix reglament, i ha sostingut que això no es pot repetir.

"Els estats s'intercanvien cartes contínuament en funció dels seus interessos, i correspon al Govern espanyol negociar hàbilment, tal com faria si fos el castellà el que en depengués", ha afegit sobre l'acceptació de l'oficialitat de les llengües per part dels altres estats membre.

Plataforma per la Llengua ha subratllat que la presidència rotatòria de la UE que ara té Espanya "és una bona finestra d'oportunitat per aconseguir aquesta reivindicació històrica" gràcies a la capacitat negociadora del país.