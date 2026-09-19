Plataforma per la Llengua demana al cònsol italià que el seu país no s'oposi al català a la UE

BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
Plataforma per la Llengua ha enviat una carta al cònsol general d'Itàlia a Barcelona per demanar al Govern italià que no s'oposi a l'oficialitat del català en la Unió Europea (UE), ha informat l'entitat en un comunicat aquest dissabte.
En la carta, enviada abans de la celebració del Consell d'Afers Generals de la Unió Europea, previst aquest 22 de setembre, on es debatrà l'oficialitat del català, el president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, demana al cònsol que faci arribar la petició a la presidenta del Consell de Ministres d'Itàlia i al Ministeri d'Afers exteriors.
L'organització demana a Itàlia que reconsideri la seva posició actual i recorda que el català també es parla en territori italià, a L'Alguer, per la qual cosa defensen que el seu reconeixement "reforçaria la diversitat lingüística europea".
Afirmen que Espanya s'ha compromès a cobrir els costos addicionals de traducció i interpretació que es derivin, de manera que la mesura no "hauria de comportar cap impacte financer per al pressupost de la Unió Europea".
"La persistència d'aquestes reticències sembla respondre més a consideracions de caràcter polític que no a arguments tècnics o pressupostaris", lamenten.