Plataforma per la Llengua critica el "bloqueig polític" a l'oficialitat del català a la UE

LAURIE DIEFFEMBACQ /PARLAMENTO EUROPEO - Arxiu
BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
Plataforma per la Llengua ha afirmat aquest dimecres que ja fa 1.000 dies des que el Govern central es va comprometre a impulsar l'oficialitat del català a la Unió Europea (UE), ha criticat el "bloqueig polític" i ha reclamat al president espanyol, Pedro Sánchez, que negociï amb Alemanya per desbloquejar-ho.
En un comunicat aquest dijous, l'entitat sosté que el retard no respon a qüestions tècniques ni jurídiques, sinó a una "decisió política", i ha acusat el Govern central d'haver prioritzat altres negociacions europees abans que els drets lingüístics dels catalanoparlants.
L'organització ha recordat que durant aquest període l'Estat ha tancat acords i negociacions internacionals, com l'elecció de Nadia Calviño al capdavant del Banc Europeu d'Inversions i el nomenament de Teresa Ribera com a vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, i ha afegit que el Consell de la UE ha aprovat més de 400 actes legislatives des del 2023 amb el suport d'Espanya.
Plataforma per la Llengua ha demanat per això a Sánchez que doni prioritat a les converses amb els estats que mantenen reticències al reconeixement del català i deixi de relegar aquesta qüestió "a un segon pla" dins les negociacions europees.
Així mateix, ha impulsat una campanya perquè la ciutadania enviï postals digitals al president espanyol, al ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, i al president de la Generalitat, Salvador Illa, amb l'objectiu de reclamar el desbloqueig de l'oficialitat del català a la UE.