La plataforma contra The District considera "còmplices" les administracions per la celebració de l'esdeveniment

Els Mossos identifiquen els manifestants després d'acabar la protesta

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 25 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de la Plataforma Enfonsem The District, Marta Espriu, ha criticat que les administracions "són còmplices i culpables de la celebració" de congressos com l'immobiliari The District, que té lloc al recinte Gran Via de Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) fins divendres.

"Hem decidit que, ja que no ens deixen manifestar-nos pacíficament davant la fira que és on se celebra aquest congrés, doncs vindrem a atacar les administracions", ha declarat als mitjans aquest dimecres després d'entrar a l'edifici del districte administratiu de la Generalitat que hi ha al costat del recinte firal.

Espriu ha valorat positivament la manifestació, ja que "ha sortit una quantitat de gent molt gran i han tingut una actitud totalment proactiva" durant el recorregut, que ha durat gairebé quatre hores.

A parer seu, els manifestants han estat tota l'estona demostrant que tenen dret a manifestar-se, i ha explicat que la dona atesa pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) després que els Mossos hagin fet servir les porres ha estat traslladada a l'hospital.

Preguntada per si organitzaran més protestes durant el congrés, ha dit que sempre estan disposats a sortir al carrer per reivindicar els seus drets: "No ens quedarem callades i no ens quedarem de braços plegats davant aquest tipus de celebració".

LLENCEN PINTURA

La manifestació ha començat vora les 8.45 hores a la plaça Europa de l'Hospitalet: des d'aquell punt els manifestants han provat d'acostar-se diverses vegades i des de diversos punts al recinte firal, tot i que els Mossos d'Esquadra ho han impedit.

Els manifestants duien màscares i capelines i han llançat pintura als policies, una acció que l'any passat van fer contra els congressistes.

Cap a les 11.15 hores, els manifestants han entrat a l'edifici administratiu de la Generalitat i, al voltant de les 12.00 hores, els Mossos han identificat alguns manifestants després de desconvocar la concentració.