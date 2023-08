La plataforma 17A Exigim responsabilitats critica l'Estat de "atemptar contra el seu propi poble"

Volen que l'Estat espanyol castigui els responsables de "provocar una matança tan indiscriminada" a Barcelona



BARCELONA, 17 ago. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de premsa de la plataforma ciutadana 17A Exigim responsabilitats, Jaume Singla, ha assegurat aquest dijous que "el pitjor crim que pot cometre un Estat és atemptar contra el seu propi poble" en una protesta contra l'Estat espanyol enfront de la Delegació del Govern a Barcelona.

Singla ha afirmat que "les clavegueres de l'Estat van estar clarament implicades amb el pitjor atemptat que han fet" i que, en les seves paraules, la protesta és necessària perquè l'Estat castigui als responsables de provocar una matança tan indiscriminada a Barcelona.

La concentració ha consistit en una representació "poètic-teatral" a càrrec de membres de la plataforma que s'han estirat en el sòl amb màscares simulant ser víctimes i, al mateix temps, han sonat converses suposadament compromeses sobre la relació entre el CNI i l'atemptat.

MANIFEST

L'actor català Manel Barceló ha llegit un manifest en el qual ha afirmat que, mesos abans de l'atemptat, l'exministre d'Afers exteriors José Manuel García Margallo informava als mitjans de comunicació que "a l'agost passaran coses a Catalunya".

Segons la proclama, les converses de l'exministre de l'Interior del Govern d'Espanya Jorge Fernández Díaz i la declaració en seu judicial de l'excomisario José Manuel Villarejo --que revelen que, després de l'imant de Ripoll (Girona), estaven els serveis d'intel·ligència espanyols--, han estat les que confirmen la "terrible realitat".

L'acte ha acabat amb una actuació musical de 'El Cant dels Ocells' en homenatge a les víctimes, i crits de "Estat assassino per part dels manifestants.

COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ

El portaveu ha afirmat que "ja es veurà si serà suficient" en referència a la petició d'una comissió d'investigació per part de Junts d'aquest dijous amb motiu de la Constitució de les Corts, i ha dit, en les seves paraules, que no pot ser que hi hagi víctimes que en aquests moments es trobin amb depressió.

En ser preguntat per la no interrupció de l'acte oficial en record a les víctimes d'aquest any, a diferència de l'ocorregut fa un any, el portaveu ha negat els fets.