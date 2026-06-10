La plantilla de Quality Espresso demana paralitzar l'ERO a 80 persones a Barcelona

BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -
La plantilla de Quality Espresso ha convocat noves manifestacions per reclamar la retirada de l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) presentat per la companyia en la línia de producció que opera a la Zona Franca de Barcelona, i que afectarà 80 treballadors.
Segons informa CCOO Catalunya, aquest dimecres, el comitè d'empresa ha convocat una vaga de 12 hores, des de les 6 fins a les 18 hores, a més d'una manifestació a les 10.30 hores davant l'edifici de Serveis Territorials de Treball a Barcelona, coincidint amb una reunió del període de consultes de l'ERO, mentre que divendres s'ha convocat una marxa circular que sortirà i acabarà a les instal·lacions de l'empresa.
També s'ha convocat una roda de premsa aquest dimecres davant els mitjans de comunicació, després d'una reunió amb els grups al Parlament de Catalunya, han informat fonts del sindicat a Europa Press.
El sindicat explica que la mesura "no està justificada" i que la companyia té l'objectiu de deslocalitzar la producció que fins ara es duia a terme a la planta catalana.
Evoca Group, per la seva banda, el grup propietari de Quality Espresso, ha explicat que la decisió de discontinuar la producció a la planta de Barcelona, dedicada a la fabricació de màquines de cafè, forma part del pla de la companyia d'adaptar el negoci a les condicions actuals del mercat.
CANVIS EN LA DEMANDA
"En els últims anys, el sector tradicional de les màquines de cafè s'ha vist afectat per canvis en la demanda dels consumidors, l'increment de la pressió de costos i un ambient més competitiu. Aquests factors han portat Quality Espresso a estudiar les mesures més adequades per alinear la seva capacitat industrial amb les necessitats del mercat", explica el grup en un comunicat.
Afegeix que l'empresa continuarà operant en el mercat espanyol, i mantindrà les instal·lacions de la Zona Franca com un "hub regional" i els departaments comercial, de postvenda i logística actius.