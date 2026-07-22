La plantilla de Leche Pascual a Gurb (Barcelona) reprèn la vaga i les protestes

GRUPO LECHE PASCUAL/ARCHIVO
BARCELONA, 22 jul. (EUROPA PRESS) -
La plantilla de la planta de Leche Pascual a Gurb (Barcelona) ha anunciat que reprèn la vaga i les protestes davant la manca d'avenços en les negociacions per l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) que afecta 80 persones, informa el Col·lectiu Ronda en un comunicat aquest dimecres.
La plantilla ha assegurat que l'empresa "es nega a millorar la seva oferta indemnitzatòria de 3,5 milions d'euros" i es remet a la possibilitat que el nou propietari de la planta (Casa Tarradellas) ofereixi feina als treballadors.
Ha lamentat que Casa Tarradellas "es nega a concretar mínimament l'oferiment" sobre el nombre de contractacions, les condicions laborals bàsiques, i que no ofereix garanties reals de continuïtat o permanència.
Per això, la plantilla farà aquest dijous la vaga prevista dilluns passat i es manifestarà davant la seu central de l'empresa a Madrid.
A més a més, també protestarà a les portes de la festa d'estiu de Casa Tarradellas, que se celebrarà divendres.
LECHE PASCUAL
Fonts de l'empresa han explicat a Europa Press aquest dimecres que consideren que han fet "un esforç molt significatiu" i es pregunten què més poden oferir "raonablement".
Han detallat que han ofert continuïtat amb un operador industrial de referència; recol·locacions dins la companyia amb suports concrets al trasllat, i una millora indemnitzatòria "molt superior al que dicta la llei" per als qui no optin per cap de les alternatives de continuïtat.
En tot cas, han assegurat que la companyia manté la voluntat de diàleg i d'arribar a un acord.