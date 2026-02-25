La plantilla d'Akzo Nobel aprova l'acord per reduir a 101 els acomiadaments de l'ERO

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentra - Arxiu
BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -
La plantilla d'Akzo Nobel a la planta del Prat de Llobregat (Barcelona) ha aprovat l'acord assolit amb la direcció per reduir fins a 101 els acomiadaments per l'expedient de regulació d'ocupació (ERO), informa el Col·lectiu Ronda en un comunicat aquest dimecres.
L'acord permet reduir en 19 els acomiadaments previstos en un primer moment, i inclou la possibilitat que vuit dels 101 afectats es puguin recol·locar a la planta de l'empresa a la Zona Franca de Barcelona amb la condició que renunciïn a les seves condicions laborals actuals.
Està previst que "la majoria" dels acomiadaments, el 80%, es concretin durant el mes de març, mentre que el 20% restant es faran al juliol.