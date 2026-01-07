La planta de Seat a Martorell produeix 470.347 cotxes el 2025, un 2% menys

BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -
La planta de Seat a Martorell (Barcelona) va tancar el 2025 amb una producció de 470.347 unitats, un 2,2% menys que l'any anterior, informen fonts de la marca a Europa Press aquest dimecres.
La reducció es va deure a l'operativa en dues línies i no en les tres habituals, ja que una s'estava reformant per iniciar la producció de vehicles elèctrics elèctric aquest any.
Durant l'any passat, la planta catalana va produir els models Seat Arona, Seat Ibiza i Seat León, i també els Cupra Formentor i Cupra León, a banda de l'Audi A1.
Les marques Seat i Cupra van tancar l'any amb una producció de 584.693 vehicles, ja que s'hi han de sumar els models Cupra fabricats a la Xina, Hongria i República Txeca.
El grup s'ha marcat com a objectiu arribar a una producció de 600.000 unitats anuals a la planta de Martorell, de les quals la meitat han de ser elèctrics.