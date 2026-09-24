La planificació elèctrica del Govern fins el 2030 preveu incorporar 3.800 MW a la xarxa catalana

Inclou gran part de les demandes de la Generalitat
GIRONA, 24 set. (EUROPA PRESS) -
La nova planificació elèctrica del Govern fins al 2030 permetrà incorporar fins a 3.800 MW a la xarxa catalana i inclou gran part de les demandes de la Generalitat, han informat tots dos executius en sengles comunicats.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha destacat aquest dijous que Catalunya tindrà a la seva disposició "una potència de megavats que es multiplica de manera exponencial" i que és la que necessita, en un acte a Salt (Girona) amb el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groizard.
La nova planificació "dona resposta a reptes com la transició hídrica, l'electrificació de l'activitat industrial i la descarbonització del sistema elèctric", ha detallat el Govern.
"PLUJA FINA D'ELECTRICITAT"
Paneque ha destacat que es preveuen 40 posicions de suport a la distribució que actuaran com una "pluja fina d'electricitat que tindrà un impacte generalitzat" a tota Catalunya.
Groizard ha destacat que la inversió del pla per a tota Espanya puja als 17.000 milions d'euros, "el major volum econòmic de totes les planificacions fins avui".
Les actuacions previstes al pla per garantir el subministrament beneficiaran infraestructures com el nou Campus de Salut de Girona, la nova dessalinitzadora de la Costa Brava (Girona) i el futur Campus de Salut Clínic-UB a Barcelona.
CENTRAL DE LA BAELLS (BARCELONA)
A les comarques del Bages i el Berguedà (Barcelona), la construcció prevista de la subestació Cardener i el reforç de la subestació Cercs permetran donar servei a la indústria de la zona i facilitar el subministrament en la futura central hidroelèctrica reversible de la Baells (Barcelona).
A Lleida, la planificació contempla construir una subestació al polígon industrial Torreblanca-Quatre Pilans, amb 202 hectàrees de sòl industrial i una estació intermodal.
A més, s'incrementarà la capacitat del polígon petroquímic de Tarragona amb una subestació.
La indústria concentra el 53% de les noves demandes d'electricitat ateses al pla, que també respon a projectes d'hidrogen, nous habitatges, electrificació de ports i xarxa ferroviària.