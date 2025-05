Planes (Fluidra) destaca la resiliència del sector de les piscines als aranzels

Ha recordat la importància de Banc Sabadell en la història de la companyia

El president executiu de Fluidra, Eloi Planes, ha destacat la resiliència del sector de les piscines a la crisi aranzelària, i ha assegurat que la seva companyia s'hi sobreposarà, en part, perquè no construeixen gaire als Estats Units.

Ho ha dit durant un col·loqui organitzat aquest dimarts a Foment del Treball i batejat com 'D'empresa familiar a líder global', en el qual s'ha repassat la trajectòria de la companyia des que es va crear el 1969 i fins a l'actualitat.

"A nosaltres ens agrada dir que som catalans a Catalunya i americans a Amèrica. Per això, com a bons americans, fabriquem molt poc als Estats Units i tenim molta fabricació a Mèxic i alguna que ve de Malàisia", ha explicat Planes.

Així mateix, ha detallat que el 30% del sector de les piscines se centra en la nova construcció, però que el 70% restant s'ocupa de les infraestructures ja existents i que aquest és "molt resilient".

"La crisi aranzelària és com un Dragon Khan: no saps si et tocarà de ple o no. És un entorn difícil de gestionar i que requereix molta flexibilitat mental, però ens recuperarem", ha subratllat Planes.

BANC SABADELL

Durant la seva intervenció, el president executiu de Fluidra ha recordat alguns dels moments més importants de la companyia, i ha esmentat l'entrada de Banc Sabadell al capital de Fluidra amb el 20% de la participació el 2002.

"Un país necessita empresaris i empresàries arrelats al territori, que són un actiu d'un valor incalculable. El Sabadell ens va ajudar en el canvi generacional i en el foment de noves operacions", ha ressaltat.

EMPRESES FAMILIARS

Planes també ha posat l'accent en el valor com a empresa familiar de Fluidra, i ha afirmat que aquests negocis són "un actiu clar per al país" que no només genera llocs de feina, sinó que, textualment, construeix una manera de fer negocis que fa que el país avanci.

En aquest sentit, ha reivindicat que cal un entorn competitiu per fer créixer aquestes empreses i ha posat d'exemple Alemanya, un país on, a parer seu, és possible que "la petita companyia passi a ser mitjana, que la mitjana passi a gran i la gran a súper gran".

"Ara sembla que ser empresari és ser el dolent de la pel·lícula. És una figura que s'ha de veure amb orgull i respecte", ha reivindicat.