Planas sobre el suport de Junts a Sánchez: "Som un govern que negocia les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana"

VALÈNCIA 16 abr. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha indicat aquest dimecres, respecte a l'amenaça de Junts de retirar el suport a l'executiu de Pedro Sánchez si no compleix els acords establerts abans del juny, que aquest és "un govern que negocia les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana".

Així, ha assenyalat que l'executiu espanyol ho continuarà fent d'aquesta manera durant la legislatura per "continuar avançant, creixent i creant ocupació i riquesa per a Espanya". "Més del 50 per cent del creixement de la zona euro ve d'Espanya i això no és un accident", ha afegit.

Planas s'ha pronunciat així durant la roda de premsa que ha ofert a València per donar a conèixer els nous ajuts als afectats per la dana del sector agrícola i per fer balanç de les mesures ja empreses en aquest àmbit pel seu departament, preguntat pel termini donat per Junts per continuar fent costat a Sánchez.

Luis Planas ha afirmat que això és el que "preocupa" l'executiu de Pedro Sánchez i ha manifestat que és el que està fent "en aquest moment".