Planas, sobre el pla anticrisi: "Els ciutadans i les empreses estan protegides"

Matias Chiofalo - Europa Press
BARCELONA 23 març (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha expressat aquest dilluns que arran del pla anticrisi per pal·liar l'impacte econòmic de la guerra a l'Iran --que inclou 80 mesures i mobilitzarà 5.000 milions d'euros--, "l'important" és que tant els ciutadans com les empreses estan protegides.
Ha afirmat que el Govern està recolzant "particularment" al sector agroalimentari amb les ajudes per al gasoil i als fertilitzants per compensar part dels costos de l'increment i, així, evitar que es traslladi a la inflació i al preu dels aliments per als ciutadans, ha dit en una entrevista a 'Catalunya Ràdio' recollida per Europa Press.
Preguntat per l'impacte a l'economia, ha assenyalat que depèn de l'evolució del conflicte i, sobre si el Govern es planteja posar un topall als preus, ha afirmat que "primer" cal seguir aquesta evolució de la guerra.
Ha recordat que la guerra a Ucraïna del 2022 va ser "molt més sobtada" que l'actual conflicte a Orient Mitjà i, malgrat que considera que la incidència de la guerra en el preu dels combustibles és molt seriosa, s'ha mostrat confiat que se sortirà d'aquesta crisi.
Ha apuntat que, en el sopar de gala pel 50 aniversari de la fira Alimentària+Horeca 2026 --que se celebra del dilluns al dijous en el recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)--, ha cridat a les empreses a "assumir les responsabilitats del moment".