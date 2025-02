Planas, Ordeig i Relat inauguren la Barcelona Wine Week (BWW) i destaquen el creixement de la fira

BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas; el conseller de la Generalitat del ram, Òscar Ordeig, i el president de Fira de Barcelona, Pau Relat, han inaugurat aquest dilluns la cinquena edició de la Barcelona Wine Week (BWW) i han destacat el creixement de la fira, tant en nombre d'expositors com d'espai.

L'esdeveniment reunirà 1.266 expositors de 81 denominacions d'origen al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona fins dimecres, on també assistiran més de 800 compradors internacionals.

L'acte també ha comptat amb la presència del president de La Rioja, Gonzalo Capellán, i el de Cambra de Comerç d'Espanya, José Luis Bonet, a més de consellers autonòmics del ram de l'agricultura i la ramaderia.

Durant la inauguració, Planas i Ordeig han expressat optimisme de cara al futur del sector i han destacat la seva feina per adaptar-se al canvi climàtic, amb mesures d'eficiència del procés productiu i de gestió d'aigua, entre d'altres.

La comitiva ha recorregut espais expositors tant del pavelló 1 com del 8 --tots dos dedicats a la BWW-- i han passat per estands de cellers i de DO.