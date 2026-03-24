Planas es mostra amoïnat per una possible "ruptura d'estoc" en els fertilitzants

David Zorrakino - Europa Press
Remarca "el prestigi, la seriositat i el rigor" en l'aplicació de les normes sanitàries per la PPA
BARCELONA, 24 març (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha afirmat aquest dimarts que l'amoïna una possible "ruptura d'estoc" en els fertilitzants com a conseqüència del conflicte a l'Orient Mitjà i que un eventual augment del preu del cistell de la compra recaigui sobre la ciutadania i les empreses.
"El que suposen els fertilitzants és, a nivell mundial, pràcticament el 50% de tota la producció d'aliments. Aquí parlem d'un increment de preus d'un o dos cèntims. Però hi ha parts del món on, per exemple, a l'est d'Àfrica o a l'Orient Mitjà, hi ha 400 milions de persones en perill de fam", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Ha remarcat que la preocupació del Govern central és que un eventual augment del preu del cistell de la compra recaigui sobre la ciutadania i les empreses i ha cridat a la "responsabilitat" del sector empresarial perquè això no passi.
PESTA PORCINA AFRICANA (PPA)
Preguntat per quan es podrà donar per acabat el brot de pesta porcina africana (PPA), ha explicat que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) determina que són 12 mesos després de l'últim positiu, ha ressaltat "el prestigi, la seriositat i el rigor" en l'aplicació de les normes en matèria de sanitat i ha assegurat que la prioritat és erradicar-la.
"Hem aconseguit ni més ni menys que tenir el 82% dels certificats i el 80% del volum de les exportacions del sector porcí assegurades. Un país que no donés garanties jo li puc assegurar que estaria pel 40% o menys d'aquesta exportació", ha dit.