Planas, Mascort i Relat inauguren una Barcelona Wine Week "de rècord"

Fira de Barcelona Montjuïc reuneix fins dimecres 952 cellers en més de 7.200 m2

BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Agricultura, Luis Planas; el conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, David Mascort; el president de Fira de Barcelona, Pau Relat, i el president de la Barcelona Wine Week (BWW), Javier Pagés, han inaugurat aquest dilluns la IV edició del saló, que els organitzadors preveuen "de rècord".

Se celebra al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona des d'aquest dilluns fins dimecres i aplega 952 cellers en més de 7.200 metres quadrats, un 15% més que l'any anterior tant en cellers com en superfície.

També han format part de la comitiva inaugural el secretari d'Alimentació de la Generalitat, Carmel Mòdol; la directora de l'Icex, María Naranjo; la directora general de l'Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi), Alba Balcells, i el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga.

Han recorregut el saló durant més de dues hores i han visitat tant espais de denominacions d'origen (DO) i altres segells de qualitat com de marques i cellers.

La BWW està estructurada en tres àrees: la principal reuneix els cellers organitzats per DO amb el nom BWW Lands; a la BWW Brands i BWW Complements&Tech hi ha "algunes de les marques més reconegudes del mercat"; i els petits projectes i els microcellers se situen a BWW Collectives i BWW Impulse.

ESTANDS

Entre altres estands, la comitiva ha passat per la DO Catalunya, la DO Cava Comtats de Barcelona, la DO Montsant, la DO Priorat, la DO Alella, la DO Penedès, la DO Navarra, la DO Rueda, la DO Toro, la DO Bierzo i la DO Condado de Huelva.

També han visitat els espais de cellers com Familia Torres i, abans de l'arribada del conseller cap a les 13.00h, el ministre ha visitat els estands de les marques Freixenet, Juvé&Camps, Pago de los Capellanes i Bodegas Matarromera, entre d'altres.

Han saludat els professionals i han abordat qüestions relacionades amb la sequera, l'ocupació del saló i el seu impacte per al conjunt del sector.