Planas lamenta que a Europa "no sempre s'ha escoltat els pagesos"

Afirma que "hi ha ocasions en què Europa comet errors" superposant la PAC i el pacte verd



BARCELONA, 15 febr. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha lamentat que a Europa "no sempre s'han escoltat els pagesos".

Així s'ha pronunciat aquest dijous en una entrevista a 'El Periódico' recollida per Europa Press, el mateix dia en què ha convocat a una reunió les organitzacions professionals agràries Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja), Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ramaders d'Espanya (COAG) i Unió de Petits Agricultors i Ramaders(UPA) després de les protestes i tractorades del camp.

"Cal escoltar els pagesos i ramaders, que és el que hem fet sempre des del Govern central, no sempre des d'Europa. Aquí hi ha part del problema en el qual ens trobem", ha sostingut el ministre.

Planas considera que Europa no s'ha allunyat dels pagesos, però ha afegit que "hi ha ocasions en què Europa comet errors com la superposició de la PAC amb els objectius del pacte verd".

El ministre veu necessaris aquests objectius, però considera que "de vegades ha semblat que han estat imposats per Brussel·les", després del que ha subratllat que les respostes a això no són senzilles.

MILLORAR LA PAC

Preguntat per si considera que hi ha errors en la PAC, Planas ha assenyalat que hi ha coses a millorar, com les expectatives financeres: "El suport a la renda dels pagesos no pot quedar com un element residual. Nosaltres ho hem aconseguit situar a Espanya en el 60% del conjunt dels ajuts directes".

"Tenim objectius ambientals necessaris, com la reducció de productes fitosanitaris, d'antibiòtics, la protecció de la biodiversitat, però clarament necessitem el suport a aquesta renda", ha insistit.

També s'ha mostrat partidari de "vigilar de manera més estreta que es compleixin els contingents amb aranzel reduït" pactats en acords internacionals, i ha apostat per recordar a la Comissió Europea la necessitat de millorar els mecanismes de coordinació de les duanes nacionals per assegurar que les quantitats són les correctes.

Sobre la plataforma 6F de pagesos, el ministre ha apuntat que "han sorgit grups autònoms i qualsevol pagès i ramader té dret a expressar les seves opinions dins de les lleis, sense coacció i sense violència".

Però ha criticat "la interferència política i l'activisme polític" que considera que hi ha hagut per part de l'extrema dreta, i ha qualificat de gran error que vulguin fer seves les mobilitzacions dels pagesos.