Planas diu que la UE prendrà "les decisions oportunes" davant els aranzels de Trump

Reivindica el Mercosur com una "gran oportunitat" per al vi espanyol

BARCELONA, 3 febr. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha advertit que Espanya i la Unió Europea (UE) prendran "les decisions que siguin oportunes" en un conflicte comercial, en referència als aranzels que ha plantejat el president nord-americà, Donald Trump.

El ministre ha confiat que no hi haurà motius perquè la UE prengui mesures, tot i que, durant la seva intervenció en la inauguració de la Barcelona Wine Week (BWW), ha alertat: "Si n'hi hagués, tenim regles, principis i instruments. Caldrà prendre decisions, però no anticipem res".

La BWW se celebra des d'aquest dilluns i fins dimecres als pavellons 1 i 8 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, on hi ha reunits a més de 1.200 expositors de 81 denominacions d'origen, els qui rebran la visita de més de 800 compradors internacionals.

En l'acte inaugural també han intervingut el conseller d'Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig; el president de Fira de Barcelona, Pau Relat i el president de la BWW, Javier Pagès.

Així mateix, hi han assistit el president de La Rioja, Gonzalo Capellán; el de la Cambra de Comerç d'Espanya, José Luis Bonet, i consellers d'agricultura de diverses comunitats, entre els quals Ordeig ha saludat els representants de les Balears, el País Basc, Navarra i Galícia.

"RELACIÓ SÒLIDA" AMB ELS EUA

Planas ha explicat que la UE i Espanya tenen una "relació sòlida" amb els Estats Units (EUA), que abasta des d'afers de seguretat i defensa fins a intercanvis culturals, i ha optat per --textualment-- continuar-la tenint.

Ha assegurat que al Govern central estan "molt interessats" a desenvolupar mercats com els EUA --en el qual ha posat l'accent explícitament--, i també ha esmentat Mèxic, el Canadà, Colòmbia, el Brasil, Japó, Corea i la Xina.

Ha advertit que els que imposen aranzels en un primer moment també acaben perjudicats pels conflictes comercials, ja que "acaben rebent aquest 'boomerang'".

"Sempre són dolents", ha assegurat Planas sobre els conflictes comercials, i ha afegit que, en l'àmbit del sector agroalimentari, són especialment sagnants i durs perquè afecten les famílies i les llars.

MERCOSUR

El ministre d'Agricultura ha distingit la possibilitat d'establir aranzels plantejada pels Estats Units de l'acord del Mercosur, que ha erigit com "una gran oportunitat per al sector agroalimentari, d'Espanya i de la UE, especialment el sector del vi".

Ha augurat que permetrà disminuir de forma progressiva els aranzels de manera que, "per al vi, i especialment per als vins d'Espanya, serà tremendament positiva".

FUTUR

Planas ha expressat un "optimisme realista" de cara al futur del vi: ha destacat la seva capacitat d'adaptació davant el canvi climàtic, i n'ha condicionat l'èxit a que respongui a les "noves tendències" i resisteixi als conflictes comercials.

Ha reiterat que el món del vi s'ha adaptat "de manera correcta i positiva" al canvi climàtic: ho ha exemplificat amb la tria de ceps i raïms i amb la innovació i ús de tecnologies.

"Crec que aquest sector té un futur, més brillant fins i tot que el present i el passat", ha sostingut.