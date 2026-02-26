Planas destaca que s'ha contingut i erradicat el brot de pesta porcina (PPA) sense explotacions afectades

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas - EUROPA PRESS
VALLADOLID 26 febr. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha destacat aquest dijous que Espanya ha aconseguit contenir i erradicar els brots de pesta porcina africana (PPA) que, segons ha aclarit, han estat vinculats a la fauna salvatge, en concret a senglars, sense que "cap explotació s'hagi vist afectada".
"Creuo els dits com vostès perquè no la tinguem", ha asseverat el ministre, que ha advertit que Espanya no es pot descoratjar en la lluita contra aquesta malaltia.
Planas ha destacat a més que Espanya és "un país tan seriós, tan rigorós i amb tanta reputació a nivell internacional" que malgrat tenir un brot de pesta porcina està exportant el 80% del que exportava abans i té el 82% dels certificats oberts a nivell internacional.
"Això, si no fóssim el que som, no ho faríem", ha reivindicat el ministre que s'ha compromès a treballar per tornar "com més aviat millor" a l'estatus de país lliure de pesta porcina.