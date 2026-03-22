Planas demana "ajustar costos" en la cadena alimentària davant dels efectes de la guerra a Iran

Afirma que l'objectiu a futur és "dependre menys dels productes químics"
BARCELONA, 22 març (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha demanat que cada baula de la cadena alimentària "dins de la seva rendibilitat, intenti ajustar costos" per no incrementar el preu dels productes per al ciutadà davant dels efectes de la guerra a Iran i Orient Mitjà.
Ho ha dit en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest diumenge, en la qual ha explicat que el paquet de mesures anunciat pel Govern va destinat a assegurar el manteniment de l'activitat agrària i pesquera, amb mesures per valor de 877 milions d'euros: "D'una banda, volem mitigar els efectes de la pujada dels preus energètics conseqüència de la guerra en la primera baula de la cadena alimentària i, per un altre, tractar d'assegurar una contenció dels preus dels aliments".
"La ciutadania pot estar segura, com va dir el propi president del Govern, que amb aquest paquet de mesures que Espanya va a ser el país amb el major escut social i econòmica de tota la UE", ha destacat.
SITUACIÓ ENERGÈTICA
Preguntat per les conseqüències del tancament de l'estret d'Ormuz ha assenyalat que un volum significatiu del petroli mundial i del gas natural circulen per aquest estret i considera que aquesta situació afectarà a la fabricació de fertilitzants que depenen del gas natural: "Tenim certament un risc. En la Unió Europea no disposem d'autonomia i som molt depenents".
Així, ha dit que a futur l'objectiu és "dependre menys dels productes químics", i que aquestes mesures van dirigides a compensar el sobrecost de la crisi però amb visió de futur.
Respecte a les crítiques de l'oposició davant d'aquest paquet ha defensat que el Govern no va tarda: "Quan la invasió a Ucraïna es van adoptar uns 30 dies després, ara estem en circumstàncies similars, fins i tot més volàtils, i els efectes en preus han estat inferiors als increments de llavors. No hem d'utilitzar tots els recursos alhora, sinó adoptar mesures en funció de l'evolució", ha explicat.
FAO
També s'ha referit a la seva candidatura per dirigir l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) ha assegurat que espera "aconseguir el consens" com a candidat únic de la UE abans de l'elecció a l'estiu de 2027.
"Els meus objectius són combatre la gana i la malnutrició, promoure la producció sostenible d'aliments i potenciar l'activitat pesquera i acuícola per obtenir proteïnes de qualitat", ha apuntat.
D'altra banda, sobre la fira Alimentaria que se celebrarà del dilluns al dijous a Fira de Barcelona Gran Via a L'Hospitalet de Llobregat, l'ha destacat com la gran cita del sector agroalimentari espanyol, i ha dit que és una fira en la qual hi haurà uns 3.000 expositors i s'esperen 100.000 visitants, la qual cosa, diu, és "una oportunitat de mostrar al món el nivell d'innovació i modernització" del sector a Espanya.