Planas està "convençut" que s'aprovarà l'amnistia i demana valorar l'esforç del Govern central

BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha dit que està "absolutament convençut" que s'aprovarà la llei d'amnistia i ha demanat valorar l'esforç del Govern central.

En una entrevista d'aquest dilluns a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha reivindicat que la tasca de l'executiu en l'aprovació de l'amnistia està sent doble: "D'una banda, tenir la majoria parlamentària suficient i, en segon lloc, la plena i rigorosa legalitat i constitucionalitat de la mesura".

Sobre la suposada presència de delictes de terrorisme en el cas Tsunami Democràtic que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García-Castellón, ha opinat que es pot parlar d'actes no desitjables o violents, si bé "parlar de terrorisme és una cosa totalment diferent".

Respecte a l'operació Catalunya, ha criticat que li sembla "d'una gravetat absolutament immensa" que el PP muntés un grup parapolicial per investigar altres polítics, en les seves paraules.

En aquest sentit, ha sostingut que el fet que aquests actes "formin part del passat no vol dir que no calgui oblidar-los i que cadascú ha d'assumir les seves responsabilitats", tant polítiques com legals.