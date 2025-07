Planas: "A la CE li ha faltat ambició sobre la grandària del pressupost global"

BARCELONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha afirmat que "a la CE li ha faltat ambició sobre la grandària del pressupost global", després que els comptes 2028-34 que planteja impliquin retallar un 20% els fons de la política agrària comuna (PAC), per sota dels 80.000 milions d'euros d'assignació per a Espanya.

"No s'identifica de manera singular la PAC, no se'n deixa clara la importància per a Europa via pressupostos", ha lamentat en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida aquest diumenge per Europa Press.

Ha constatat que la proposta passa de l'1,13% del PIB comunitari a l'1,26%, "quan Espanya havia proposat arribar al 2%", i que a més hi ha onze desenes que es consumeixen en el pagament dels Fons NextGen i els seus interessos.

RECORDAR LES MANIFESTACIONS

Segons Planas, aquests pressupostos contradiuen les lliçons "apreses després de les manifestacions d'agricultors i ramaders de l'any passat a tot Europa".

"Demanaven ingressos dignes, escolta i respecte. Aquesta segona part la CE no l'ha tingut en compte, i ens trobem amb una proposta que menysprea el món rural", ha afegit.

Respecte a l'augment pressupostari europeu sobre defensa enfront d'altres inversions, ha respost que "el debat no és tancs o tractors, no és una confrontació entre prioritats".

Per ell, es tracta de definir els mitjans necessaris per a la seguretat i, alhora, per a l'autonomia energètica i la seguretat alimentària europees, i "ara és el moment de la negociació".

Ha dit que la negociació està començant: procurarà que partides claus per a Espanya, com la política agrària i pesquera, "quedin adequadament reflectides en el resultat final del pressupost", i la primera discussió serà per aconseguir un pressupost superior, per abordar després com es reparteix.

GAMBA VERMELLA MEDITERRÀNIA

Quant a la pesca de gamba vermella de la flota mediterrània, ha dit que s'ha negociat amb França intercanviar 40 tones de gamba vermella que podrà capturar la flota espanyola i hi ha deu tones suplementàries més, "la qual cosa donarà 50 tones a la disposició del sector per a enguany, perquè els 271 bucs continuïn pescant".

També ha destacat que les portes voladores instal·lades a 192 bucs de la flota d'arrossegament implicaran repartir 2.201 dies més de feina, i ha afegit: "El meu objectiu per a la negociació de desembre és mantenir o incrementar el nombre de dies de treball per al 2026".