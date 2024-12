Planas avisa la CE que reduir la pesca mediterrània podria fomentar "els extremismes"

Defensa la unitat d'Espanya, Itàlia i França contra la reducció d'un 79% de les captures

BARCELONA, 4 des. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha defensat la unió d'Espanya, Itàlia i França per bloquejar davant la Comissió Europea (CE) la proposta de reducció d'un 79% de les captures de la pesca al Mediterrani: "És un exemple de manual del que la CE no hauria de fer mai si no vol fomentar els extremismes".

Planas i el ministre italià d'Agricultura, Sobirania Alimentària i Boscos, Francesco Lollobrigida, han participat en la sessió 'Els governs d'Itàlia i Espanya davant el desafiament de la sobirania alimentària' en el XX Fòrum de Diàleg Espanya-Itàlia a Foment del Treball.

Planas ha criticat la proposta que la CE debatrà la setmana vinent sobre les quotes de pesca al Mediterrani: "Vostès creuen que es pot dir als pescadors del Mediterrani que han de disminuir el 79% de les captures? Creuen que es pot dir a un autònom que treballi 27 dies a l'any?".

Ha afegit que "afortunadament" Espanya, Itàlia i França estan unides per bloquejar aquesta proposta, que atribueix a un interregne de la presidència de la CE.

SOBRE ITÀLIA

Respecte a Itàlia, ha assegurat que hi ha coses que els uneixen molt en agricultura i pesca, "tant a la UE com en institucions multilaterals", i que el valor global del que produeix tot el sector agroalimentari de tots dos països és una quarta part de la UE i una cinquena de les exportacions, ja que Espanya és el quart país exportador i Itàlia, el cinquè.

S'ha referit a la dieta mediterrània com una "referència emblemàtica" i ha dit que l'etiquetatge frontal dels aliments, que ha qualificat de geopolítica de l'alimentació, és una oportunitat per definir els interessos dels ciutadans i les característiques dels aliments.

OBLIDAR EL SECTOR SERIA UN "ERROR ESTRATÈGIC"

Planas ha criticat que l'informe Draghi només fa referència al 30% del pressupost que la UE destina al sector agroalimentari: "Que ningú no s'oblidi del sector agroalimentari. Cometríem un greu error estratègic".

Respecte a la transició cap a una economia sostenible, ha defensat fer-ho "de la mà dels seus actors, no contra ells. És complicat, però és possible fer la transició verda en sectors tradicionals", i ha reiterat que els pagesos tenien raó en les seves protestes, ja que a l'hora de coordinar els aspectes del sector primari i del medi ambient es va fer d'una manera complicada en la CE, ha dit textualment.

Reduir les emissions, la protecció del paisatge o el consum sostenible de l'aigua són, segons Planas, els grans reptes de futur, i per això ha defensat regular les noves tècniques genòmiques ("grans països com els EUA, la Xina o Austràlia ja ho han fet, però nosaltres no ho tenim encara"), i també un regadiu modern i sostenible.

REASSEGURANÇA I MERCOSUR

Ha destacat l'assegurança agrària espanyola que es va aprovar poc després d'entrar en vigor la Constitució i ha anunciat que proposarà que, al costat d'Itàlia, França o Àustria, amb un model públic-privat, s'insti a tenir una reassegurança europea per afrontar els reptes climàtics.

Respecte a l'acord de Mercosur, considera que és una gran oportunitat perquè "s'han aconseguit garanties de medi ambient i desforestació, i qüestions laborals que fins ara no es contemplaven en els acords internacionals".