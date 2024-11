Planas assegura que des del Govern central van ser "els primers" en donar avís de la DANA i València no va respondre

Estima en 49.000 els agricultors afectats per la DANA

BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha assegurat que des del Govern central van ser "els primers" a donar avís que calia mobilitzar els serveis de protecció civil per la DANA i que la Generalitat Valenciana no va respondre.

"Va haver-hi molts avisos i gent que va respondre. Per tant, es va escoltar. Si alguns no van saber o no van voler engegar-ho, les conseqüències son aquí", ha sostingut en una entrevista d'aquest dilluns a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press.

En preguntar-li si creu que el govern valencià va decidir no escoltar els avisos de l'Executiu, ha indicat que "el temps situarà a cadascun en el seu lloc" i ha reivindicat que el seu objectiu en aquests moments és reparar els danys en la mesura del possible, per la qual cosa no repararan en mitjans, en les seves paraules.

AGRICULTORS AFECTATS

Respecte a les afectacions de la DANA al sector agroalimentari, ha assenyalat que hi ha una primera estimació de 49.000 agricultors afectats, pels quals han engegat un telèfon de cara a agilitzar que rebin un peritatge dels danys.

Ha afirmat que el Govern espanyol tractará de pagar les ajudes "no més enllà de 90 a 100 dies", que els productes més afectats han estat el caqui, els cítrics, l'arròs i les vinyes, i que la tornada a la normalitat dependrà del moment en el qual es trobava cada campanya.

"Hem aprovat quatre mesures bàsiques, amb un pressupost total de 444,5 milions d'euros amb un objectiu: que no es perdi una sola hectàrea d'explotació agrícola", ha dit el ministre.