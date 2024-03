Plaja veu necessari que l'amnistia s'aprovi "com més aviat millor" i demana no perdre més temps

BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha assegurat que cal que s'aprovi la llei d'amnistia com més aviat millor i que, per tant, no es pot perdre més temps ni "donar avantatge a aquells estaments de l'Estat espanyol que la volen torpedinar".

En una roda de premsa a la Generalitat després de la reunió setmanal del Consell Executiu aquest dimarts, ha afirmat que "encara hi ha molta gent patint aquesta repressió per part de l'Estat i molta gent esperant-la".

Ha afegit que és "una llei solvent" que s'ha redactat de manera minuciosa, però ha evitat respondre sobre les negociacions perquè el Govern no en forma part, ha dit.