Plaja veu "interessos electorals" del Govern central en el recurs al TC contra la ILP

BARCELONA, 26 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha criticat aquest dimarts els "interessos electorals" del Govern d'Espanya en recórrer davant el Tribunal Constitucional (TC) contra la decisió de la Mesa del Parlament d'admetre a tràmit una iniciativa legislativa popular (ILP) que demana que la cambra catalana declari la independència de Catalunya.

"L'única explicació possible d'aquest recurs són les dates en les quals ens trobem, que ja pensen en la campanya i que, per tant, els interessa i necessiten sobreactuar contra l'independentisme per interessos electorals", ha sostingut en la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Consell Executiu.

Segons Plaja, "sembla que el Govern espanyol no hagi après gaire o gens en aquests últims anys" i ha assegurat que la decisió de recórrer davant el TC "per intentar coartar i limitar el debat parlamentari no ha estat, ni serà mai, una bona solució".

A parer seu, aquesta decisió es deu a que l'executiu espanyol està pensant en la campanya de les eleccions del pròxim 12 de maig.

La decisió del president espanyol, Pedro Sánchez, s'adoptarà dimarts en el Consell de Ministres, tot i que demà dimecres serà validada per la Comissió Permanent del Consell d'Estat presidit per l'exvicepresidenta del Govern central Carmen Calvo, segons avança 'El Mundo'.