Plaja veu coherent la decisió d'Aragonès i creu que "l'honra i el legitima"

BARCELONA, 14 maig (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern en funcions, Patrícia Plaja, ha afirmat que la decisió del president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, de no recollir l'acta de diputat i deixar la primera línia política després dels resultats d'ERC en les eleccions "l'honra i el legitima perquè és absolutament coherent amb la seva manera de fer política".

"No hi ha cap veu més autoritzada al Govern que la del president de la Generalitat per fer una anàlisi i una valoració de com aquestes eleccions han valorat la feina del Govern i com ha impactat també en la formació que ell encapçala", ha assegurat en una roda de premsa aquest dimarts després d'una reunió del Consell Executiu.

Plaja ha assenyalat que qualsevol conseller del Govern diria el mateix sobre Aragonès, que la seva decisió és "un acte que l'honra".