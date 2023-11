Plaja veu un acord de pressupostos del 2024 "més que possible" però descarta posar-hi data

Sosté que "les reunions tiren endavant i avancen correctament"



BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha assegurat que veu "més que possible" un acord per als pressupostos del 2024 amb els grups parlamentaris, però ha descartat posar una data sobre la presentació de la proposta per part de l'executiu català, ja que --segons ella-- les negociacions encara estan en marxa.

En una roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu, amb el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, i el de Salut, Manel Balcels, la portaveu ha afirmat que el Govern "parlarà amb tothom" sobre els pressupostos, ja que buscaran un acord tan ampli com sigui possible, després d'esmentar els grups del PSC, Junts, la CUP i els comuns.

Plaja ha apel·lat a la discreció per arribar a acords i també ha assenyalat que "les reunions tiren endavant i avancen correctament", després de desitjar que els acords arribin en el mínim temps possible.

Sobre el compliment dels acords pressupostaris del 2023 amb el PSC, la portaveu de l'executiu català ha sostingut que el Govern té paraula i donarà resposta al que s'ha acordat "sempre que es compleixin les condicions".

B-40, HARD ROCK I AEROPORT

Plaja ha detallat que, sobre el protocol de la ronda Nord, l'assumpte està "encallat per part del Ministeri", i ha avisat que si no se cenyeix al que es va acordar el Govern no el podrà rubricar.

Quant al projecte del Hard Rock, ha explicat que "falten informes", i també ha advertit que si no es compleixen els criteris tècnics i legals no es podrà dur a terme.

Pel que fa a la comissió sobre la modernització de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, Plaja ha assenyalat que el Govern central ha canviat de ministre i és l'executiu espanyol qui ha de donar el "vistiplau final" perquè es constitueixi.