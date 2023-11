Plaja troba "una mala notícia" la victòria de Milei a l'Argentina

BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha afirmat aquest dimarts que és "una mala notícia" la victòria de Javier Milei en les eleccions de l'Argentina.

Ho ha dit en una roda de premsa amb el conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort, després de la reunió setmanal del Consell Executiu, en què la portaveu ha dit que no comparteixen objectius amb el futur govern de Milei.

Ha sostingut que hi ha un fil conductor entre "forces reaccionàries i populistes, no només a l'Argentina, sinó també a molts altres llocs" i ha dit textualment que no seran mai aliades del Govern.