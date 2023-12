Plaja sobre la reunió Sánchez-Aragonès de dijous: "És de treball, no de cortesia"

BARCELONA, 19 des. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha dit sobre la trobada que mantindran dijous el president català, Pere Aragonès, i el president del Govern central, Pedro Sánchez, a Barcelona que es tracta d'una trobada que "és de treball, no de cortesia".

En una roda de premsa aquest dimarts després de la reunió setmanal del Consell Executiu, ha explicat que sobre la taula hi ha temes "d'interès per als dos governs".

Ha enumerat que, per al Govern, les prioritats són fer efectiu el traspàs del servei de Rodalies, la millora del finançament, reduir el dèficit fiscal, la defensa del català, i la resolució del conflicte entre Catalunya i la resta d'Espanya.

"No és una trobada per fer-se una foto. No és una presentació, perquè òbviament els dos presidents ja es coneixen", ha afegit Plaja.

La reunió entre Sánchez i Aragonès se celebrarà dijous a les 12 hores al Palau de la Generalitat, però abans els dos presidents coincidiran en la inauguració del superordinador Marenostrum 5 a les instal·lacions del Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació.