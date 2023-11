Plaja qualifica les protestes a Ferraz de "reacció de la dreta immobilista de l'Estat"

BARCELONA, 7 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha qualificat les protestes davant la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid de "reacció de la dreta immobilista de l'Estat, que es rebel·la per mantenir la seva idea d''una, grande y libre'", en al·lusió al lema franquista.

Així s'ha pronunciat en una roda de premsa aquest dimarts, al costat de la consellera de Territori, Ester Capella, després de la reunió del Consell Executiu.

Plaja ha assegurat que el Govern ha defensat sempre la llibertat d'expressió i de manifestació, "fins i tot quan defensen causes tan injustes com la persecució política de l'independentisme o que continuï aquesta causa general", ha puntualitzat.

"El Govern considera que la millor manera d'afrontar-ho és continuar avançant per posar fi a la repressió des de les vies polítiques i de la negociació", ha assegurat Plaja en al·lusió a les negociacions de la investidura.

També ha descartat valorar l'actuació de la Policia Nacional en la protesta de dilluns a Ferraz, on es van produir càrregues, van llançar gas pebre i hi va haver tres detencions, ja que ha afegit que el Govern no hi té competències.