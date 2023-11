Plaja no veu "important" que el Govern central es reuneixi abans amb Junts que amb la Generalitat

BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha afirmat que no és "important" l'ordre en què el Govern central celebri les reunions sobre els acords d'investidura, preguntada per si l'amoïna que l'executiu espanyol es reuneixi abans amb Junts que amb la Generalitat.

"Això no és una cursa, no és una competició. L'important és treballar amb discreció i aconseguir resultats. És una cursa de fons", ha afirmat en una roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu, amb el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, i el de Salut, Manel Balcels.

La portaveu ha insistit que "l'ordre no és important", i també ha negat que la decisió del Govern d'obrir-se a incloure Junts en la taula de diàleg sigui una decisió partidista, després de les acusacions de l'eurodiputat de Junts Toni Comín sobre aquest assumpte.

Plaja ha apostat per "treballar conjuntament i prioritzar els interessos dels catalans" en les negociacions amb el Govern central, i ha afirmat que no hi ha una data establerta per a una reunió entre el president espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Pere Aragonès, ni per a la taula de diàleg i les taules bilaterals.

També ha sostingut que el Govern no confia en l'executiu espanyol: "Confiança, poca; capacitat per complir els acords, tota".

Ha tornat a avisar que si els acords no es compleixen, "la legislatura tampoc no ho farà", després d'afegir que hi ha un interès compartit que es produeixin aquestes trobades i que es compleixin els acords.