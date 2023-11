Plaja justifica la sanció a Renfe perquè "no van informar com tocava els usuaris" de les incidències

BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha justificat la proposta de la Generalitat de sancionar Renfe amb 700.000 euros per les incidències en el servei de Rodalies durant el passat mes de maig perquè "no en van informar com tocava els usuaris".

En una roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu, amb el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, i el de Salut, Manel Balcels, la portaveu de la Generalitat ha assenyalat que Renfe "està en el seu dret" de recórrer-hi en contra si es fa efectiva.

"El Govern està per vetllar pels drets dels usuaris i més quan es vulneren de manera sistemàtica", ha subratllat la portaveu, que ha reclamat que Renfe assumeixi les conseqüències de les incidències.

Preguntada per si aquesta mesura podria molestar el Ministeri de Transports, que s'encarregarà de gestionar el traspàs de Rodalies, la portaveu ha respost que "això no és un tema de simpatia o que els faci més o menys gràcia", sinó que considera que el Govern té l'obligació de defensar els drets dels usuaris.

"Això no pot sortir de franc. Malgrat que tenim clar, evidentment, que aquesta sanció no repararà els danys, amb el mal servei que han hagut de patir els usuaris o que encara pateixen sí que creiem que és el que toca fer", ha insistit Plaja.