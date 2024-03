Plaja diu que "no hi ha marge" sobre el Hard Rock però que la negociació amb els Comuns continua viva

BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha assegurat que "no hi ha marge" respecte al projecte del Hard Rock, però que la negociació amb els Comuns per als pressupostos de la Generalitat 2024 continua viva després de l'esmena a la totalitat presentada pel partit de Jéssica Albiach aquest dimarts.

En una roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu aquest dimarts, Plaja ha qualificat de mala notícia l'esmena dels Comuns als comptes i ha afirmat que, si no la retiren, el conjunt de catalans es veurà afectat per "interessos partidistes" perquè, segons ella, no hi ha cap escull per arribar a un acord.

"Les negociacions estan vives i confiem que els pressupostos tirin endavant", ha sostingut la portaveu, que també ha assenyalat que la negociació també continua oberta amb altres grups i que no descarten poder arribar a un acord amb Junts.