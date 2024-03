Plaja descarta sortir de la fase d'emergència per la sequera després de les pluges dels últims dies

BARCELONA, 26 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha descartat que la Generalitat contempli sortir de la fase d'emergència per la sequera amb les pluges dels últims dies, que han permès que les reserves d'aigua als embassaments superin el 16%, que és la xifra que es va marcar per a l'entrada en aquesta fase.

"No té sentit sortir de l'emergència avui per tornar-hi a entrar al cap de 15 dies", ha assegurat Plaja aquest dimarts en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu, i ha insistit que no hi haurà un canvi immediat de fase.

Ha explicat que el Govern estudiarà el moment i els condicionants per baixar de fase i flexibilitzar les restriccions de l'aigua, ja que assegura que l'executiu català "no té cap interès a allargar per allargar" aquestes mesures.

També ha indicat que no és el mateix comptar amb unes previsions de pluja a les portes de l'estiu que al principi d'una estació humida, com la tardor o l'hivern.

La portaveu del Govern ha detallat que el pla de sequera recomana la sortida de fase d'emergència quan les reserves s'assimilin "al llindar" de l'entrada en excepcionalitat.