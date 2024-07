Plaja demana arxivar també la causa contra Puigdemont i Wagensberg per terrorisme

Celebra l'arxivament del cas Tsunami: "Ha arribat la justícia, tot i que hagi estat d'una manera gairebé delirant"

BARCELONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha reclamat que el Tribunal Suprem (TS) també arxivi la causa que afecta l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el diputat d'ERC Ruben Wagensberg per terrorisme, després que l'Audiència Nacional (AN) va anunciar dilluns l'arxivament de la causa de Tsunami Democràtic.

En una roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu, ha reclamat un pronunciament del TS "avui, que no sigui demà, perquè allargar aquest pronunciament també és allargar la condemna injusta d'un cas que alguns van voler sentenciar amb lleis fetes a mida".

Plaja ha assegurat que aquesta causa s'ha tancat per un error processal, però ha celebrat que "ha arribat la justícia, tot i que hagi estat d'una manera gairebé delirant", i ha insistit que el TS arxivi tan aviat com sigui possible els casos de Puigdemont i Wagensberg.

"Aquesta persecució, amb tantíssimes conseqüències repressives, no hauria d'haver arribat mai tan lluny", ha sostingut la portaveu de l'executiu català, que ha qualificat la causa d'ofensiva judicial amb conseqüències desmesurades.

Ha sostingut que es podria dir "que la partida ha arribat al final, però això no és un joc", ha qualificat la investigació de malintencionada, i ha criticat que s'hagi acusat els implicats de terrorisme.

"ESPANTAR, ALLIÇONAR I CONDEMNAR"

Plaja ha afirmat que la causa pretenia "espantar, alliçonar i condemnar aquells que l'única cosa que feien era defensar la causa independentista", i ha afegit que se'ls ha acusat de delictes inexistents i s'ha intentat condicionar la política des dels tribunals, ha dit textualment.

Preguntada per si el Govern està preparant algun tipus de rebuda als polítics independentistes a l'estranger, la portaveu de l'executiu català ha assegurat que s'ha de respectar "el que ells vulguin i considerin apropiat", i ha detallat que el Govern no n'ha parlat.