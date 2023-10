Plaja demana al Govern central "complir" l'oficialitat del català a la UE després d'ajornar-se el debat

BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha exigit al Govern central "complir" amb l'oficialitat del català a la Unió Europea (UE) després que aquest dimarts s'ha ajornat el debat en el Consell de la UE.

"No som on érem. Portar-ho novament a la taula del Consell per part del Govern espanyol no és complir, no n'hi ha prou i el Govern de l'Estat haurà de complir", ha afirmat en una roda de premsa aquest dimarts, al costat del conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, després de la reunió del Consell Executiu,

Plaja ha reconegut que "s'estan fent passos" i ha celebrat que la tramitació sobre l'oficialitat del català continuï, després d'afegir que el Govern ha rebut amb positivisme que alguns estats hagin fet explícit el seu suport, ha dit textualment.