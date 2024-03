Plaja confia a aprovar els pressupostos i reitera la "voluntat" d'acord amb els Comuns i Junts

BARCELONA, 7 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha confiat a arribar a un acord de pressupostos de la Generalitat per al 2024 i reitera la "voluntat d'entesa total" tant amb els Comuns com amb Junts per aprovar els comptes.

"Confiem que es pugui arribar a un acord. No es pot allargar gaires dies més. La voluntat d'entesa per part del Govern és total, tant amb els Comuns com amb Junts", ha afirmat en una roda de premsa aquest dijous.

Plaja ha insistit que el Govern continuarà "treballant per fer realitat els pressupostos més alts fins al moment, que inclouen més milions de la història de Catalunya i més expansius i socials".

Ha assegurat que al Govern li "urgeixen" aquests pressupostos per abordar qüestions com la sequera, ha assenyalat que les negociacions estan obertes i ha defensat la predisposició del Govern per treballar amb els Comuns i amb Junts per tirar endavant els comptes.

La portaveu ha remarcat la "mà estesa" del Govern per aprovar els pressupostos i creu que encara hi ha marge per negociar, ja que insisteix que aquests comptes són necessaris per millorar les escoles, els centres sanitaris, les prestacions socials o les ajudes al transport.