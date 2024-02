Plaja avisa que la sequera a Catalunya pot entrar en un "no retorn" a llarg termini

Diu que la gestió del Govern pot fer Catalunya "autosuficient" el 2030 amb la regeneració



BARCELONA, 13 febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha avisat aquest dimarts que Catalunya pot entrar a llarg termini en un "punt de no retorn" davant la sequera si continua la baixa tendència de pluges.

En una roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu setmanal, ha dit que "és difícil que la vegetació de gran part del país es pugui recuperar de la manera que correspon i que pugui estar en el punt en el qual estava abans".

Plaja també ha explicat que a mitjà termini la sequera "s'estén i s'està agreujant", especialment a les comarques del nord-est.

CADA SETMANA, PITJOR

Ha reiterat que "la situació continua sent crítica i cada setmana que passa ho és una mica més", ja que les reserves dels embassaments catalans continuen baixant perquè l'aportació d'aigua de la setmana passada només va servir per hidratar la vegetació superficial, no per omplir les conques internes.

La portaveu ha defensat que, amb la gestió de l'executiu, el 2030 Catalunya serà "autosuficient" amb la regeneració de l'aigua.

EL TURISME "NO MENJA A PART"

Plaja ha advertit que, si el volum de les conques internes continua baixant, s'haurà de passar al nivell 2 d'emergència, la qual cosa implicaria noves restriccions per a "tots els sectors i tota la població".

Preguntada sobre les restriccions en el turisme, ha respost que el sector del turisme "no menja a part de ningú".

Ha destacat el valor econòmic del sector del turisme, i ha demanat no culpar-lo de la falta d'aigua i "fugir de discursos populistes i endimoniades que els assenyala com el culpable de tots els mals i, simplement, són un sector més imprescindible i que aporta moltíssim".

CONSUM D'AIGUA

Plaja ha assegurat que el 50% de l'aigua consumida a Catalunya prové d'aigua regenerada i dessalada.

La portaveu ha assenyalat que el consum de la població es manté estable i ha destacat una reducció puntual en setmanes anteriors.