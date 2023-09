Plaja avisa que "amb l'amnistia no n'hi ha prou" per investir Pedro Sánchez

Insta Sánchez a "perdre la por i demostrar voluntat real" de resoldre el conflicte amb Catalunya



BARCELONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha avisat que "amb l'amnistia no n'hi ha prou" per facilitar una nova investidura del president del Govern central en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez.

"La llei s'ha d'aprovar però no n'hi ha prou perquè el president Sánchez pugui repetir", ha sostingut aquest dimarts en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu, després de la qual cosa ha afegit que també s'haurà d'avançar cap a l'autodeterminació de Catalunya i en qüestions com el traspàs de Rodalies.

La portaveu ha instat Sánchez a "perdre la por i demostrar voluntat real, bé sigui per convenciment o per obligació, de resoldre el conflicte amb Catalunya", preguntada per com preveu que rebrà el president espanyol les condicions per negociar exposades aquest dimarts per l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont.

"Els independentistes tenen ara els vots i Pedro Sánchez ha de decidir si els vol o vol regalar el govern a la dreta més rància i a l'extrema dreta", ha afirmat la portaveu, ja que el PSOE necessitarà almenys els vots dels independentistes catalans si vol ser investit.

DÍAZ I PUIGDEMONT

Plaja ha qualificat d'important la reunió dilluns entre la líder de Sumar i vicepresidenta en funcions, Yolanda Díaz, i Puigdemont a Brussel·les, i ha celebrat que "cada partit pugui comptar amb els interlocutors que vulgui", en al·lusió a l'expresident de la Generalitat.

Ha emmarcat la foto entre Díaz i Puigdemont en la normalitat política, tot i que ha puntualitzat que "no serà de plena normalitat mentre sigui a l'exili", i ha comparat aquesta trobada amb la visita als presos independentistes de l'exlíder de Podem i exvicepresident, Pablo Iglesias.